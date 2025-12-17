Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове из ТЦ «Суворовский» эвакуировали сотрудников и посетителей

В Ростове из ТЦ «Суворовский» эвакуировали сотрудников и посетителей
В Ростове произошла эвакуация ТЦ «Суворовский». Об этом сообщили горожане 17 декабря в социальных сетях.

По словам ростовчан, примерно в 11:00 в здании на улице Петренко, 1 заработала сигнализация. Из торгового центра экстренно стали выводить работников и посетителей. К месту приехали экстренные службы.

Ростовчане говорят, что эвакуация оказалась ложной, и правоохранителями угроза в здании обнаружена не была.

Информация о случившемся уточняется у официальных источников.
Фото: Яндекс Карты
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.