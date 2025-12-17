В Ростове из ТЦ «Суворовский» эвакуировали сотрудников и посетителей

Фото: Яндекс Карты

В Ростове произошла эвакуация ТЦ «Суворовский». Об этом сообщили горожане 17 декабря в социальных сетях.По словам ростовчан, примерно в 11:00 в здании на улице Петренко, 1 заработала сигнализация. Из торгового центра экстренно стали выводить работников и посетителей. К месту приехали экстренные службы.Ростовчане говорят, что эвакуация оказалась ложной, и правоохранителями угроза в здании обнаружена не была.Информация о случившемся уточняется у официальных источников.