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19-летняя пловчиха из Ростовской области завоевала серебро на Паралимпиаде в Токио

19-летняя пловчиха из Ростовской области завоевала серебро на Паралимпиаде в Токио

Еще одна спортсменка из Ростовской области завоевала серебряную медаль на Паралимпиаде в Токио. Призеркой стала 19-летняя Дарья Лукьяненко. Соревнования по плаванию среди людей с нарушением зрения прошли 1 сентября.

Спортсменка родилась в Шахтах. Не так давно поступила на первый курс в академию физкультуры в Ростове. Спортом занимается с 10 лет.

Дарья преодолела стометровку за 1 минуту и 17,55 секунды, уступив бразильянкe Марии Каролине Сантьяго меньше трех секунд. Третье место завоевала спортсменка из Украины Ярина Матло.

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