19-летняя пловчиха из Ростовской области завоевала серебро на Паралимпиаде в Токио

Еще одна спортсменка из Ростовской области завоевала серебряную медаль на Паралимпиаде в Токио. Призеркой стала 19-летняя Дарья Лукьяненко. Соревнования по плаванию среди людей с нарушением зрения прошли 1 сентября.Спортсменка родилась в Шахтах. Не так давно поступила на первый курс в академию физкультуры в Ростове. Спортом занимается с 10 лет.Дарья преодолела стометровку за 1 минуту и 17,55 секунды, уступив бразильянкe Марии Каролине Сантьяго меньше трех секунд. Третье место завоевала спортсменка из Украины Ярина Матло.