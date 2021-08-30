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Бегунья из Ростовской области завоевала серебряную медаль на Паралимпиаде в Токио

Бегунья из Ростовской области завоевала серебряную медаль на Паралимпиаде в Токио

Спортсменка из Ростовской области Елена Иванова завоевала серебряную медаль на Паралимпиаде в Токио. Соревнования проходили 1 сентября в классификации Т36 среди людей с нарушениями координации. В эту группу также входят паралимпийцы, страдающие церебральным параличом.

Стометровку 33-летняя девушка пробежала за 14,60 секунды. Она уступила китаянке Итин Ши всего на секунду. Третье место с отрывом в 0,02 секунды завоевала спортсменка из Новой Зеландии Даниэль Эйтчисон.

Паралимпийские игры продлятся до 5 сентября. От российской команды в соревнованиях участвуют 242 спортсмена. Среди них - 11 жителей Ростовской области, трое уже привезли призовые медали в донской регион.

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