Модель Playboy из Ростова Мария Лиман попала в серьёзную аварию



Уроженка Ростова-на-Дону Мария Лиман рассказала, какое происшествие случилось с ней в новогоднюю ночь. Модель Playboy поехала встречать праздник на Бали. Как она писала, такое путешествие было её давней мечтой.



В ночь на 1 января она вместе с актёром Себастьяном Сисаком ехала на скутере. Девушка добавила, что боится ездить и всегда просит водителей быть аккуратнее на дороге. В этот раз, слушая залпы фейерверков, она решила помолчать.



Лиман вспоминает, как увидела несущийся на них скутер без водителя. В следующий миг они столкнулись и вместе с Себастьяном упали на асфальт. Они оба получили травмы, их отвезли в больницу. Мария Лиман повредила спину, ногу и руку.



Сначала красотка не рассказывала подписчикам, что с ней произошло, а лишь показала свои травмы, заставив фолловеров поволноваться. Теперь она, наконец, сообщила, что всё-таки с ней произошло. Сейчас модель находится дома. Её спутник Себастьян Сисак восстанавливается после аварии.



Лиман добавила, что 1 января – её второй день рождения.

