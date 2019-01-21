Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Звезда «Дома-2» из Ростова поделилась эротическим фото в пышной юбке

Звезда «Дома-2» из Ростова поделилась эротическим фото в пышной юбке
Ростовчанка Марина Мексика выложила в Интернет пикантное фото. Девушка позирует перед зеркалом в одной пышной белой юбке, прикрывая рукой голую грудь.

Она не сделала никакой подписи к кадру, видимо, у нее просто появился порыв показать тело. Некоторые подписчики сомневаются в том, что девушка в реальности выглядит так же. Они утверждают, что она изменила в фотошопе лицо, спину и руку, которая держит телефон. Если присмотреться, то действительно можно заметить некоторые неровности. Однако, ничего точно сказать нельзя. Возможно, это просто игра света и погрешность камеры телефона.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.