Звезда «Дома-2» из Ростова поделилась эротическим фото в пышной юбке



Ростовчанка Марина Мексика выложила в Интернет пикантное фото. Девушка позирует перед зеркалом в одной пышной белой юбке, прикрывая рукой голую грудь.



Она не сделала никакой подписи к кадру, видимо, у нее просто появился порыв показать тело. Некоторые подписчики сомневаются в том, что девушка в реальности выглядит так же. Они утверждают, что она изменила в фотошопе лицо, спину и руку, которая держит телефон. Если присмотреться, то действительно можно заметить некоторые неровности. Однако, ничего точно сказать нельзя. Возможно, это просто игра света и погрешность камеры телефона.