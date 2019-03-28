Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Ростовская звезда Playboy поделилась эротическим фото из Лос-Анджелеса

Ростовская звезда Playboy поделилась эротическим фото из Лос-Анджелеса
Ростовская звезда Playboy поделилась эротическим фото из Лос-Анджелеса. Пикантный снимок Лиза Кей выложила в свой «Инстаграм».

На фото девушка позирует на пляже в Лос-Анджелесе возле пальмы. На ней - маленький красный купальник, отлично подчеркивающий ее шикарную фигуру. Девушка томно смотрит на фотографа, облокотившись о дерево.

- Я возвращаюсь в Лос-Анджелес, - подписала фото ростовчанка.

Отметим, Лиза Кей в 19 лет уехала в Калифорнию. С тех пор она работает там моделью. Красавица снимается для Playboy, в том числе для его обложек и календарей.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.