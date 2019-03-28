Ростовская звезда Playboy поделилась эротическим фото из Лос-Анджелеса



Ростовская звезда Playboy поделилась эротическим фото из Лос-Анджелеса. Пикантный снимок Лиза Кей выложила в свой «Инстаграм».



На фото девушка позирует на пляже в Лос-Анджелесе возле пальмы. На ней - маленький красный купальник, отлично подчеркивающий ее шикарную фигуру. Девушка томно смотрит на фотографа, облокотившись о дерево.



- Я возвращаюсь в Лос-Анджелес, - подписала фото ростовчанка.



Отметим, Лиза Кей в 19 лет уехала в Калифорнию. С тех пор она работает там моделью. Красавица снимается для Playboy, в том числе для его обложек и календарей.