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Жители Ростовской области встретили косуленка во время «тихой охоты»

Жители Ростовской области встретили косуленка во время «тихой охоты»
Жители Ростовской области встретили косулю во время сбора грибов. О необычной находке они рассказали в социальных сетях.

После сильных дождей в начале июня любители «тихой охоты» отправились за грибами. Для поездки они выбрали поляны Октябрьского района. Там грибникам удалось набрать несколько ведер и ящиков грибов.

Однако самым запоминающимся моментом стала встреча с косуленком. Его заметила местная жительница, когда решила зайти в заросли за грибами. Детеныш лежал в траве, свернувшись клубком. Грибники пояснили, что косулята часто замирают и стараются не двигаться. Когда они подрастают, то уже могут бегать так же быстро, как взрослые косули.

- Сразу подумала: не зря лезла. Когда шли туда, видели, наверное, его маму. Еще говорю мужу: «Глянь, косуля по кустам промелькнула», но она быстро скрылась из вида в том же лесочке, - поделилась Мария Ш. - Косуленка, конечно, не трогала, восторгалась и любовалась. Вот такой очень насыщенный на впечатления и эмоции выезд получился!
Фото: Соцсети
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