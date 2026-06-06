Жители Ростовской области встретили косуленка во время «тихой охоты»

- Сразу подумала: не зря лезла. Когда шли туда, видели, наверное, его маму. Еще говорю мужу: «Глянь, косуля по кустам промелькнула», но она быстро скрылась из вида в том же лесочке, - поделилась Мария Ш. - Косуленка, конечно, не трогала, восторгалась и любовалась. Вот такой очень насыщенный на впечатления и эмоции выезд получился!



Фото: Соцсети

Жители Ростовской области встретили косулю во время сбора грибов. О необычной находке они рассказали в социальных сетях.После сильных дождей в начале июня любители «тихой охоты» отправились за грибами. Для поездки они выбрали поляны Октябрьского района. Там грибникам удалось набрать несколько ведер и ящиков грибов.Однако самым запоминающимся моментом стала встреча с косуленком. Его заметила местная жительница, когда решила зайти в заросли за грибами. Детеныш лежал в траве, свернувшись клубком. Грибники пояснили, что косулята часто замирают и стараются не двигаться. Когда они подрастают, то уже могут бегать так же быстро, как взрослые косули.