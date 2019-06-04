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Только сварочные очки: звезда «Дома-2» из Ростова показала пикантное фото

Только сварочные очки: звезда «Дома-2» из Ростова показала пикантное фото
Ростовская звезда «Дома-2» Марина Мексика выложила в Сеть новое откровенное фото. Чёрно-белый снимок она опубликовала в «сторис» в «Инстаграме».

Модель придумала новый дерзкий образ для очередной фотосессии: она позирует в одних очках для сварки. Её единственный аксессуар дополнен тонкими металлическими цепочками.

Обнажённую грудь девушка прикрыла рукой. Она сделала снимок в отражении зеркала, которое, очевидно, находится в студии. Подписчики надеются, что скоро увидят новую необычную фотосессию, на которые так богат аккаунт Мексики. Она вместе со своим фотографом постоянно придумывает что-то новое: то наденет маску грабителя, то найдёт живого львёнка, то полностью обнажится перед объективом.
Только сварочные очки: звезда «Дома-2» из Ростова показала пикантное фото
Она не стесняется показывать своё тело, над которым постоянно работает. Ростовчанка ходит в спортзал, ест здоровую пищу. При этом она явно недовольна своими природными данными: Марина часто посещает косметологов, которые увеличивают ей скулы, подкалывают губы, проводят процедуры для носа, который перенёс целых четыре операции. Также известно, что дончанка изменяла размер груди, хотя она в первое время это и отрицала.

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