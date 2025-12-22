Новости
Зловонную реку на Заводской в Ростове пообещали устранить до 24 декабря

Зловонные реки на улице Заводской в Ростове обещали устранить к 24 декабря. Об этом жильцам дома № 1/38 сообщили в администрации Ростова-на-Дону.

Напомним, прорыв канализации во дворе многоэтажки произошел еще 14 декабря. За неделю во дворе образовались настоящие фекальные реки. Жители обращались в управляющую компанию и водоканал, но там сообщили, что этот участок им не принадлежит. Горожане больше недели добивались начала ремонта, и только после обращения к главе города ситуация сдвинулась с мертвой точки.

Власти пообещали устранить проблему до 24 декабря 2025 года. Днем 22 декабря на месте уже работали специалисты. Жители надеются, что скоро смогут дышать чистым воздухом.
Фото: Дондей.
