Зловонную реку на Заводской в Ростове пообещали устранить до 24 декабря

Фото: Дондей.

Зловонные реки на улице Заводской в Ростове обещали устранить к 24 декабря. Об этом жильцам дома № 1/38 сообщили в администрации Ростова-на-Дону.Напомним, прорыв канализации во дворе многоэтажки произошел еще 14 декабря. За неделю во дворе образовались настоящие фекальные реки. Жители обращались в управляющую компанию и водоканал, но там сообщили, что этот участок им не принадлежит. Горожане больше недели добивались начала ремонта, и только после обращения к главе города ситуация сдвинулась с мертвой точки.Власти пообещали устранить проблему до 24 декабря 2025 года. Днем 22 декабря на месте уже работали специалисты. Жители надеются, что скоро смогут дышать чистым воздухом.