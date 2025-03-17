Жители 2-й Краснодарской в Ростове пожаловались на зловонную жидкость во дворе

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В Ростове жители пожаловались на зловонную жидкость напротив ЖК «Я». Инцидент произошел на улице 2-й Краснодарской.По словам горожан, жижа просочилась сквозь стены. От нее исходит жуткая вонь. «Потоп» продолжается уже несколько месяцев.- Уже полгода течёт непонятная и очень вонючая жидкость из-под стены напротив ЖК «Я». Мы не знаем, что это такое. Помогите!Горожане пока стараются обходить территорию. Они просят коммунальные службы устранить течь.