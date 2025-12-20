В Ростове жители Заводской продолжают страдать от канализационного апокалипсиса

- Если прислушаться, тут уже звук водопадов или фонтанов слышен, - комментирует происходящее горожанка.

Фото: Дондей

В Ростове жители улицы Заводской продолжают страдать от канализационного апокалипсиса. Снимками фекального разлива возле дома № 1/38 поделилась местная жительница.Примерно неделю назад во дворе многоэтажки прорвало канализацию. По дороге растеклись зловонные реки из фекалий. При проезде по проезжей части на колеса автомобилей стала наматываться туалетная бумага, а прохожие начали задыхаться от смердящего запаха.Пахучая река продолжает беспокоить жителей. По состоянию на утро субботы авария до сих пор не устранена.С этой проблемой ростовчане уже обращались в управляющую компанию. Но там им ответили, что это ответственность ростовского водоканала.Жители дома надеются, что огласка проблемы в интернете ускорит решение этого «туалетного вопроса».