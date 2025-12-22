В центре Ростова с торгов планируют продать здание бывшего театра музыкальной комедии

Фото: ДОМ.РФ

Здание бывшего театра музыкальной комедии на улице Серафимовича в центре Ростова-на-Дону, являющееся объектом культурного наследия регионального значения, планируется выставить на торги. Информация об этом появилась на сайте «ДOМ.PФ».Речь идет об особняке, известном как «дом, в котором в апреле 1918 года проходил первый съезд Советов Донской Советской Республики». В настоящее время ведется подготовка необходимой документации для проведения аукциона, на котором будут реализованы земельный участок и само здание.Точная дата начала приема заявок и проведения торгов пока не известна, но, согласно информации на сайте «ДOМ.PФ», продажа запланирована на первую половину 2026 года. Целью продажи обозначена реконструкция исторического здания.Построенное в 1899 году как Клуб приказчиков, здание было дополнено в 1912 году корпусом с двухсветным залом, обращенным к улице Темерницкой. В 1957 году к нему была сделана еще одна пристройка. Помимо исторической роли в событиях 1918 года, здание связано с именем Владимира Маяковского, который 23 ноября 1927 года читал здесь свою поэму «Хорошо!».Сразу после Великой Отечественной войны в здании разместился Театр музкомедии, который занимал его до 1999 года. С тех пор здание остается неиспользованным. Предстоящий аукцион, как ожидается, даст историческому объекту новую жизнь.