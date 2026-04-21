Лесничества Ростовской области предупредили об опасной грибковой инфекции

Лесничества Ростовской области предупреждают о стремительном распространении опасной грибковой инфекции – ценангиевого некроза, жертвами которого становятся хвойные деревья. По данным ученых ФБУ ВНИИЛМ «Южно-европейская НИЛОС», север региона активно поражается этим заболеванием.Ценангиевый некроз атакует кору и луб ветвей, нарушая питание дерева. Хвоя пораженных участков сначала желтеет, затем буреет и опадает, а кора покрывается чешуйками. Заражение происходит осенью, но симптомы проявляются весной. Впервые массовое поражение сосен было зафиксировано в 2019 году, а к 2025 году болезнь охватила значительные территории, особенно в Шолоховском и Верхнедонском лесничествах.Ученые связывают рост заболеваемости с ослаблением деревьев из-за неблагоприятных погодных условий, включая засухи и заморозки, а также с деятельностью насекомых-вредителей, что делает особенно уязвимым молодой природок.Для борьбы с некрозом предлагается оперативно уничтожать больные деревья и проводить санитарные рубки, а также бороться с насекомыми-вредителями. Специалисты подчеркивают необходимость дальнейшего изучения болезни и разработки эффективных мер защиты.Кроме ценангиевого некроза, серьезную угрозу для лесного фонда региона представляет златка – карантинный вредитель, уничтожающий ясени. Личинки этого насекомого повреждают сосудистую систему деревьев, приводя к их гибели. Только за 2025 год златка поразила 40% площади Ростовской области, затронув ясени в городских лесопарках Ростова.