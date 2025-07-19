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Живым был найден 53-летний мужчина из Азовского района, числившийся пропавшим без вести

Живым был найден 53-летний мужчина из Азовского района, числившийся пропавшим без вести
Живым был найден 53-летний мужчина из Азовского района, числившийся пропавшим без вести. Алексей С., с 10 июля не поддерживал связь с родными.

Алексей – житель села Орловка. 10 июля он ушел из дома, направившись к вокзалу. Как сообщила его дочь, Анастасия, в последний раз мужчину видели в окружении неизвестных. Обеспокоенные родственники обратились в правоохранительные органы, к поискам подключились добровольцы.

Следственным комитетом Ростовской области было инициировано уголовное дело по статье "Похищение человека". 19 июля появилась информация об обнаружении мужчины живым в Мартыновском районе.

Мужчина объяснил свой поступок желанием уехать на заработки, не поставив в известность близких.

-В отношении Алексея С. каких-либо противоправных действий совершено не было, - сообщили в официальном источнике.
Фото: Соцсети
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