В Ростовской области живым найден пропавший 76-летний мужчина

Фото: Лиза Алерт

В Ростовской области нашли живым без вести пропавшего 76-летнего мужчину. Информации о местонахождении Николая Шрамкова нет с 7 мая.Ночью пенсионер вышел из дома в поселке Южном Мартыновского района. После этого дедушка перестал отвечать на звонки и сообщения близких. Тогда родственники забили тревогу и обратились в полицию за помощью. Затем к поискам подключились волонтерские отряды и добровольцы.О том, что дедушка найден живым, стало известно только 8 мая. Где все это время находился Николай Шрамков, не сообщается.