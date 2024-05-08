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В Ростовской области живым найден пропавший 76-летний мужчина

В Ростовской области живым найден пропавший 76-летний мужчина
В Ростовской области нашли живым без вести пропавшего 76-летнего мужчину. Информации о местонахождении Николая Шрамкова нет с 7 мая.

Ночью пенсионер вышел из дома в поселке Южном Мартыновского района. После этого дедушка перестал отвечать на звонки и сообщения близких. Тогда родственники забили тревогу и обратились в полицию за помощью. Затем к поискам подключились волонтерские отряды и добровольцы.

О том, что дедушка найден живым, стало известно только 8 мая. Где все это время находился Николай Шрамков, не сообщается.
Фото: Лиза Алерт
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