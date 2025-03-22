Жительница Таганрога, потерявшая родных в «Крокусе», удочерила свою сестру: год после теракта

- До последнего момента я верила, что они спаслись от пожара и будут найдены живыми, - говорила Ангелина. - Я не прекращу поиски и верю в их спасение.

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Год назад, 22 марта, произошла трагедия в Красногорске, в «Крокус Сити Холле». Вечером, перед концертом группы «Пикник», террористы атаковали здание. Вооруженные люди проникли внутрь, открыв огонь по посетителям и вызвав масштабный пожар, который привел к гибели множества людей.Приблизительно в 20:00 зрители занимали свои места в зале «Крокус Сити Холла», когда внезапно раздались выстрелы. Группа вооруженных лиц ворвалась в здание и начала беспорядочную стрельбу по мирным гражданам. Нападавшие действовали жестоко, стреляя в упор и нанося удары ножами. После нападения террористы подожгли здание и скрылись с места преступления. Началась паника, люди в ужасе пытались покинуть здание, спотыкаясь о тела погибших.В фойе также царил хаос, люди в панике выбегали на улицу, пытаясь спастись. Тех, кто не успел убежать, охватил огонь. Пожар быстро распространился по всему комплексу, что привело к обрушению крыши. В первые часы после трагедии многие числились пропавшими без вести.Сразу после трагедии в «Крокус Сити Холле» началась активная фаза поисков: те, чьи близкие находились в здании, отчаянно пытались установить с ними контакт. Кому-то удалось связаться сразу, другие оказались в больницах с травмами, судьба третьих оставалась неизвестной.Среди тех, кого не могли найти, были и жители Ростовской области: Виктория Ченгаева, 44-летняя уроженка Таганрога, и ее сын Артем.Также пропали сестры Макарские из Волгодонска и женщина из Матвеева Кургана. Известно, что Виктория с семьей проживала в Москве, но приехала на концерт группы «Пикник» из другого района. Одна из сестер Макарских специально приехала на мероприятие из Волгодонска. Незадолго до трагических событий они делились видео в социальных сетях, а затем перестали выходить на связь.Вскоре после случившегося у «Крокуса» начали формировать списки погибших, пострадавших и пропавших без вести. Обеспокоенные люди предоставляли документы и фотографии своих родных, обходили медицинские учреждения в надежде найти хоть какую-то информацию.Ангелина, дочь Виктории Ченгаевой, после трагедии в Москве была вынуждена самостоятельно искать свою семью по медицинским учреждениям. Оставшись с младшей сестрой на попечении, она с помощью нянь и родственников ежедневно объезжала больницы в надежде найти мать, отчима и брата.Однако после нескольких дней бесплодных поисков девушке сообщили о гибели всех членов ее семьи. Анализ ДНК подтвердил, что останки, найденные на месте трагедии, принадлежат ее родным.Среди погибших числятся и сестры Макарские.Елене Серегиной, 55-летней жительнице Матвеева Кургана, удалось выжить, хотя она и получила огнестрельное ранение в ногу.В результате теракта погибли 143 человека, включая троих детей. Более 360 человек получили ранения различной степени тяжести.Правоохранительные органы оперативно задержали 11 подозреваемых в терроризме, затратив на это менее полусуток. Установлено, что после совершения теракта группа злоумышленников предприняла попытку скрыться на легковом автомобиле, преодолев расстояние 300 километров в направлении государственной границы с целью покинуть территорию страны.Следствие полагает, что четверо из задержанных непосредственно принимали участие в расстреле граждан. В ходе осмотра транспортного средства были обнаружены улики, включая магазины с патронами и иные предметы, указывающие на их причастность к преступлению. Кроме того, задержаны лица, не принимавшие непосредственного участия в нападении, но оказывавшие содействие террористам, предоставляя им убежище и транспорт.В ходе расследования выяснилось, что злоумышленникам было обещано денежное вознаграждение в размере 250 тысяч рублей за совершение теракта. Инструкции и указания передавались через мессенджер от анонимного куратора, который также обещал оплату и помощь в побеге из страны.В настоящее время все фигуранты находятся под стражей. Им грозит максимальное наказание в виде пожизненного заключения.Викторию и ее сына Артема предали земле в их родном Матвеево-Курганском районе Ростовской области. На траурной церемонии собрались десятки людей, включая представителей власти. Супруг Виктории, уроженец Москвы, нашел последний приют в столице. Сестер Макарских также похоронили.Однако жизнь продолжается. Старшая дочь Виктории Ченгаевой взяла на себя заботу о младшей сестре, оформив опекунство. Невозможно описать словами, что пришлось пережить этой семье. Ангелина каждый день видела вещи родителей, гитару брата. Осознание новой реальности и роль матери давались тяжело. Раньше Ангелина могла спокойно работать, зная, что мама присматривает за младшей сестрой. Тяжело было объяснить взрослой девочке, почему мама больше не обнимет ее. Все трудности легли на плечи Ангелины.Но Ангелина не сдалась. Практически ежедневно она занималась оформлением документов, преодолевая бюрократические преграды. Более полугода ушло на оформление опекунства. К счастью, все трудности позади. Маленькая девочка, увлеченно играя, называет Ангелину мамой. Та вздрагивает, но не поправляет ее. Теперь она действительно стала ей мамой.