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Жительница Ростовской области пропала без вести по дороге к сестре в Пермь

Жительница Ростовской области пропала без вести по дороге к сестре в Пермь
Женщина из Ростовской области пропала по дороге в Пермь. О местонахождении 33-летней Светланы Ореховой нет информации с 19 сентября.

Жительница села Верхнекундрюченского Усть-Донецкого района собиралась в гости к сестре, которая живет в Перми. Светлана сказала, что выедет 19 сентября, и с тех пор связи с ней нет.

Родственники бросили клич в соцсетях в надежде найти женщину. Спустя некоторое время родным рассказали, что видели ее в районе Белой Калитвы. Однако, что она там могла делать, неизвестно.

Если вам что-либо известно о местонахождении Светланы, просим вас сообщить в полицию или по номеру: 8-982-243-71-36 (Татьяна). Дома маму ждут двое сыновей, 5 и 7 лет, и муж.
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