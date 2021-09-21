Жительница Ростовской области пропала без вести по дороге к сестре в Пермь

Женщина из Ростовской области пропала по дороге в Пермь. О местонахождении 33-летней Светланы Ореховой нет информации с 19 сентября.Жительница села Верхнекундрюченского Усть-Донецкого района собиралась в гости к сестре, которая живет в Перми. Светлана сказала, что выедет 19 сентября, и с тех пор связи с ней нет.Родственники бросили клич в соцсетях в надежде найти женщину. Спустя некоторое время родным рассказали, что видели ее в районе Белой Калитвы. Однако, что она там могла делать, неизвестно.Если вам что-либо известно о местонахождении Светланы, просим вас сообщить в полицию или по номеру: 8-982-243-71-36 (Татьяна). Дома маму ждут двое сыновей, 5 и 7 лет, и муж.