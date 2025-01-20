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Жительница Ростовской области из-за ревности зарезала приятеля

Жительница Ростовской области из-за ревности зарезала приятеля

В Ростовской области женщина зарезала своего сожителя на почве ревности. Этот печальный инцидент случился 15 января в Каменске-Шахтинском.

По данным следственных органов, пара находилась в их квартире на улице Профсоюзной. Внезапно у женщины возникли подозрения в измене партнера. В состоянии ярости она схватила нож и несколько раз ударила его. Мужчина, получивший множество колотых ранений, скончался в больнице.

Злоумышленница была задержана. Выяснилось, что ранее она уже имела проблемы с законом, включая обвинения в умышленном причинении тяжкого вреда, кражах и других преступлениях.

В отношении обвиняемой возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Она может столкнуться с наказанием в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Следственные органы Ростовской области информируют, что ей избрали меру пресечения в виде ареста.
Фото: Donday
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