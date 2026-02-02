Уголовное дело браконьера-охотника направили в суд в Ростовской области

Фото: Прокуратура Ростовской области

Житель Ростовской области предстанет перед судом за незаконную охоту, в результате которой погибли восемь кабанов. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.Инцидент произошел в ноябре 2025 года в Семикаракорском районе, вблизи хутора Золотаревка. По данным ведомства, 66-летний мужчина, не имея разрешительных документов на охоту, вооружившись огнестрельным оружием и тепловизором, отправился на нелегальный "промысел". В результате его действий были убиты восемь диких кабанов: шесть самок и два самца.Браконьер был задержан, а его незаконная деятельность нанесла охотничьим ресурсам ущерб в размере, превышающем один миллион рублей.В отношении нарушителя было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота». В настоящее время дело с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.Если вина подсудимого будет доказана, ему грозят наказание в виде штрафа до полумиллиона рублей, исправительные работы на срок до двух лет или лишение свободы на тот же период. Кроме того, браконьер обязан будет возместить причиненный ущерб в полном объеме.