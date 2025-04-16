Жителям Ростовской области рассказали о влиянии Южного парада планет 17 апреля
Жителям Ростовской области рассказали о влиянии Южного парада планет 17 апреля. Нумеролог Наталья Стрекачева рассказала порталу DonDay о потенциальном воздействии этого события на людей.
Семнадцатого апреля жители Ростовской области смогут наблюдать уникальное астрономическое явление – Южный парад планет. В этом году Венера, Сатурн, Меркурий и Нептун выстроятся в одну линию на небе. Однако без специальных приборов можно будет различить только три планеты. Для наблюдения Нептуна потребуется бинокль или телескоп.
Лучшее время для наблюдения – за час до восхода солнца, но в некоторых городах небо может быть слишком светлым. Скорее всего, жители Ростова смогут увидеть только Венеру.
По словам Натальи Стрекачевой, в этот день важно быть внимательным к знакам судьбы.
-В день парада планет особенно полезно оказывать поддержку нуждающимся и заниматься благотворительностью, – подчеркивает нумеролог. В то же время не рекомендуется давать в долг, так как есть риск не получить деньги обратно.
Следует избегать конфликтов и сдерживаться от провоцирования ссор. Также в этот период стоит ограничить употребление острых блюд, мяса и алкогольных напитков.
Наталья Стрекачева рекомендует отложить любые изменения внешности. По ее мнению, стрижку, окрашивание волос или маникюр лучше перенести на другой день.
Нумеролог подчеркнула, что это астрономическое явление может оказать влияние на различные знаки зодиака, активизируя определенные сферы жизни.
Например, парад планет может вдохновить Овнов на новые начинания и проекты, это благоприятное время для смелых шагов и проявления лидерских качеств. Тельцы могут почувствовать прилив энергии в финансовой сфере, что хорошо для инвестиций и улучшения материального положения.
-Близнецы могут получить новые идеи и вдохновение для общения, расширения круга знакомых, – говорит Наталья. Раков же ждут перемены в личной жизни, новые знакомства или укрепление существующих отношений.
Львы могут ощутить творческий подъем, а Девам стоит обратить внимание на свое здоровье. Весов ожидают приятные события в романтической сфере, а Скорпионов – новые возможности в карьере.
Стрельцы почувствуют желание путешествовать или учиться, Козерогам стоит сосредоточиться на своих целях. Водолеи ощутят усиление интуиции и креативности, а Рыбам стоит обратить внимание на свои мечты и желания.