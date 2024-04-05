Жителям Ростовской области помогут с восстановлением имущества после атаки дронов

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Жителям Морозовского района Ростовской области помогут с восстановлением имущества после атаки дронов. Об этом сообщил губернатор Ростовской области в своем телеграм-канале 5 апреля.Василий Голубев сообщил, что в нескольких квартирах 16-квартирного дома выбиты стекла. На частном подворье были повреждены ограждение и хозпостройки. По словам губернаторам, местным жителям будет оказана помощь в восстановлении имущества.Кроме того, ущерб после атаки дронов нанесен подстанции, из-за чего дончане ночью остались без электроснабжения. На данный момент коммуникация восстановлена.Никто из людей не пострадал.Напомним, ночью в Ростовской области силами ПВО были сбиты около 40 беспилотников. Атака в основном была направлена на Таганрог и Морозовск.