В Ростовской области назвали даты выплат пенсий и пособий в мае

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В Ростовской области изменится график выплаты пенсий и пособий в мае. Об этом 26 апреля предупредили в донском правительстве.Ближайшие две недели в стране намечаются праздничные выходные. Из 14 дней всего пять будут рабочими — 2, 3, 6, 7, 8 мая. Пенсионерам, которые получают выплаты 10 числа, начисления придут накануне Дня Победы — 8 мая. Тех, кто получает деньги 16 и 23 числа, изменения не коснутся.Однако они затронут жителей региона, получающих пособие по беременности до 1,5 года (неработающие граждане). Им выплаты придут на два дня раньше — 3 мая. Деньги по уходу за ребенком до 1,5 года для работающих людей придут 8 мая.