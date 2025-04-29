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График получения пенсий в мае в Ростовской области

График получения пенсий в мае в Ростовской области
Опубликован график получения пенсий в мае в Ростовской области. Даты разместили на сайте Социального фонда России.

Жители региона получат пенсии по привычному графику. Если день выпадет на праздничный или выходной, то средства поступят накануне в будний день. Праздничными в 2025 году станут даты с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.

С учетом праздничных выходных выплаты придут в таком порядке: 6 мая - тем, кто получает пенсии 10-го числа. 16-го и 23-го числа – тем, кто получает пенсии в эти дни.

Те граждане, которые получают пенсию через отделение почты, получат выплаты согласно графику и режиму работы почтовых отделений.
Фото: Rostov.ru
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