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Опубликован график получения пенсий в мае в Ростовской области. Даты разместили на сайте Социального фонда России.Жители региона получат пенсии по привычному графику. Если день выпадет на праздничный или выходной, то средства поступят накануне в будний день. Праздничными в 2025 году станут даты с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.С учетом праздничных выходных выплаты придут в таком порядке: 6 мая - тем, кто получает пенсии 10-го числа. 16-го и 23-го числа – тем, кто получает пенсии в эти дни.Те граждане, которые получают пенсию через отделение почты, получат выплаты согласно графику и режиму работы почтовых отделений.