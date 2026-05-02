За сутки в Ростовской области зафиксировали 14 пожаров

За сутки в Ростовской области зафиксировали 14 пожаров. Статистику за 1 мая опубликовали в региональном управлении МЧС.

По данным ведомства, пожарные выезжали на 10 техногенных возгораний. Во время одного из происшествий удалось спасти человека. Еще четыре выезда были связаны с ликвидацией последствий ДТП. Кроме того, за сутки в регионе произошло одно происшествие на воде. В результате погиб человек.

Всего на выездах работали 144 специалиста. Были задействованы 36 единиц техники.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
Еще по теме:

