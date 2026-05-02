ФК «Ростов» обыграл махачкалинское «Динамо» со счетом 2:1

ФК «Ростов» победил «Динамо Махачкала» в матче 28-го тура РПЛ. Игра прошла в Каспийске.Счет в матче открыла донская команда на 29-й минуте. Соперник отправил мяч в свои ворота. Гол записали как автогол.До перерыва цифры на табло не изменились. Во втором тайме судья назначил пенальти в ворота ростовчан за игру рукой. После этого хозяева сравняли счет.Победный мяч на 77-й минуте забил игрок «Ростова» Роналдо Сесар Соареш дос Сантос. До финального свистка соперники не смогли отыграться.Матч завершился победой «Ростова» со счетом 2:1. Сейчас команда из Ростова-на-Дону занимает 12-е место в турнирной таблице. Следующий матч клуб проведет 11 мая против «Акрона».