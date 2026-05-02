Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

ФК «Ростов» обыграл махачкалинское «Динамо» со счетом 2:1

ФК «Ростов» обыграл махачкалинское «Динамо» со счетом 2:1
ФК «Ростов» победил «Динамо Махачкала» в матче 28-го тура РПЛ. Игра прошла в Каспийске.

Счет в матче открыла донская команда на 29-й минуте. Соперник отправил мяч в свои ворота. Гол записали как автогол.

До перерыва цифры на табло не изменились. Во втором тайме судья назначил пенальти в ворота ростовчан за игру рукой. После этого хозяева сравняли счет.

Победный мяч на 77-й минуте забил игрок «Ростова» Роналдо Сесар Соареш дос Сантос. До финального свистка соперники не смогли отыграться.

Матч завершился победой «Ростова» со счетом 2:1. Сейчас команда из Ростова-на-Дону занимает 12-е место в турнирной таблице. Следующий матч клуб проведет 11 мая против «Акрона».
Фото: ФК «Ростов»
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика