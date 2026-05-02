В Ростове вновь открыли понтонный мост на Зеленый остров

В Ростове вновь открыли понтонный мост на Зеленый остров. Об этом сообщили в городской администрации.

Переправа расположена в створе улицы 29-я Линия. Для горожан это единственный путь на остров, который считается одним из популярных мест для отдыха и прогулок. Каждый год перед зимним сезоном мост разбирают.

К 1 мая конструкцию вернули на место. В администрации уточнили, что понтонный мост прошел испытания. Проверка показала, что переправа находится в исправном техническом состоянии и готова к сезонной эксплуатации.
Фото: Дондей
