Джонатан Альба прокомментировал победу «Ростова» над «Динамо»

Главный тренер ФК «Ростов» Джонатан Альба высказался после победы над «Динамо» в матче 28-го тура РПЛ. Встреча прошла 2 мая.

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу ростовской команды. При этом Альба отметил, что этот результат дался его игрокам непросто. По его словам, соперник надежно действовал в обороне.

- Мы говорили много, работали много. Поменяли план на второй тайм сегодня. Хорошо работали. Сегодня они делали свою работу очень-очень хорошо, - сказал Джонатан Альба.


Сейчас команда из Ростова-на-Дону занимает 12-е место в турнирной таблице. Следующий матч «Ростов» проведет 11 мая против «Акрона».
Фото: ФК «Ростов»
