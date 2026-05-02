Джонатан Альба прокомментировал победу «Ростова» над «Динамо»
Главный тренер ФК «Ростов» Джонатан Альба высказался после победы над «Динамо» в матче 28-го тура РПЛ. Встреча прошла 2 мая.
Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу ростовской команды. При этом Альба отметил, что этот результат дался его игрокам непросто. По его словам, соперник надежно действовал в обороне.
Сейчас команда из Ростова-на-Дону занимает 12-е место в турнирной таблице. Следующий матч «Ростов» проведет 11 мая против «Акрона».