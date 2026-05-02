Над Ростовской областью ночью 2 мая сбили БПЛА

В ночь на 2 мая над Ростовской областью работали силы противовоздушной обороны. Об этом сообщили в Минобороны России.По данным ведомства, системы ПВО действовали с 20:00 до 08:00.За это время над регионами страны перехватили и уничтожили 215 беспилотников самолетного типа. Дроны сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.