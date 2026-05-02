В Ростовской области мужчина утонул, пытаясь спасти друга
В Ростовской области мужчина утонул, пытаясь спасти друга. Происшествие случилось 18 апреля недалеко от станицы Старочеркасской.

В тот день компания приятелей приехала на рыбалку в район между урочищем «Каплица» и островом Шишловский. Мужчины запустили на воду прикормочный кораблик, но на середине реки он неожиданно заглох. Один из рыбаков решил доплыть до него, однако в какой-то момент начал тонуть.

На помощь товарищу сразу бросился друг. Но, не доплыв до мужчины несколько метров, он сам ушел под воду и не вынырнул. Первому рыбаку все же удалось самостоятельно выбраться на берег.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, тело мужчины, который кинулся спасать товарища, достали из воды 1 мая. Его личность сейчас устанавливают.
Фото: Нейросеть
