У Дворца спорта в Ростове начал работать светомузыкальный фонтан. Об этом 2 мая сообщили в региональном правительстве.Новый арт-объект будет работать в течение теплого времени года. Днем фонтан будет действовать в стандартном режиме. Вечером для горожан будут включать светомузыкальные представления.Напомним, Дворец спорта снова открылся в сентябре прошлого года. До этого здание три года находилось на капитальном ремонте.Сейчас рядом с Дворцом спорта продолжается благоустройство территории. В этом году там планируют завершить озеленение, укладку плитки, обустройство проездов и пешеходных дорожек, а также установку малых архитектурных форм.