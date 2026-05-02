У Дворца спорта в Ростове начал работать светомузыкальный фонтан
У Дворца спорта в Ростове начал работать светомузыкальный фонтан. Об этом 2 мая сообщили в региональном правительстве.

Новый арт-объект будет работать в течение теплого времени года. Днем фонтан будет действовать в стандартном режиме. Вечером для горожан будут включать светомузыкальные представления.

Напомним, Дворец спорта снова открылся в сентябре прошлого года. До этого здание три года находилось на капитальном ремонте.

Сейчас рядом с Дворцом спорта продолжается благоустройство территории. В этом году там планируют завершить озеленение, укладку плитки, обустройство проездов и пешеходных дорожек, а также установку малых архитектурных форм.
Фото: Правительство Ростовской области
