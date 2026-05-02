Над акваторией Азовского моря ночью 2 мая сбили БПЛА

Над акваторией Азовского моря ночью 2 мая сбили БПЛА. О работе ПВО сообщили в Минобороны России.

Воздушную атаку отражали в ночь на 2 мая в период с 20:00 до 08:00. За это время над регионами страны удалось перехватить и уничтожить 215 беспилотников.

БПЛА самолетного типа зафиксировали над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
Еще по теме:

