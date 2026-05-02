В Ростовской области 3 мая ожидаются заморозки до -3 градусов
В Ростовской области 3 мая ожидаются заморозки до -3 градусов. Об этом сообщили синоптики СК УГМС.
Согласно прогнозу, в регионе установится облачная погода с прояснениями. Существенных осадков не ожидается.
Ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. В отдельных районах его порывы усилятся до 12-14 метров в секунду.
Ночью температура воздуха составит от +3 до +8 градусов. Местами столбики термометров опустятся до 0 градусов. В некоторых районах прогнозируются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -1...-3 градусов.
Днем воздух прогреется до +9...+14 градусов. Местами температура поднимется до +17.