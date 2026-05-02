В Ростовской области утром 2 мая дали отбой беспилотной опасности. Сообщение от РСЧС поступило около 06:00.Специальный режим был введен 1 мая. Примерно в 23:30 жителям поступили рекомендации покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам.Утром следующего дня экстренные службы дали отбой опасности по БПЛА. Как сообщил глава региона Юрий Слюсарь, БПЛА были отражены в двух районах Ростовской области - Неклиновском и Миллеровском. К счастью, информации о пострадавших и разрушениях на земле не было.