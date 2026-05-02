Жители Ростовской области показали грибы, собранные 1 мая. Фотографии находок они выложили в соцсетях.В Каменском районе под дикими яблонями грибники обнаружили энтолому садовую. Эти грибы растут группами. Местным жителям удалось собрать целое ведерко.При этом любители «тихой охоты» предупреждают, что весной часто встречается и энтолома весенняя. Этот гриб ядовитый, поэтому его легко перепутать с безопасным видом.В Аксайском районе жители нашли рядовку майскую. Грибы росли в посадке у реки Дон.По словам грибников, этот вид хорошо подходит для жарки и маринования. Они отмечают, что у него нежная текстура.В Багаевском районе любители «тихой охоты» собрали синеножки. Грибов с фиолетово-синей ножкой набрался целый таз.А в окрестностях Каменска-Шахтинского местные жители нашли крупный сморчок. По их словам, гриб оказался размером с ладонь взрослого человека.