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Жителя Ростовской области осудили за разбой 11-летней давности

Жителя Ростовской области осудили за разбой 11-летней давности
Шахтинский городской суд вынес приговор 43-летнему мужчине за разбойное нападение 11-летней давности. Николай Нестеров получил три года лишения свободы в колонии общего режима.

Происшествие случилось 23 июня 2013 года в городе Шахты. Нестеров вместе с приятелем ночью напали на прохожего. Злоумышленники избили мужчину и забрали у него деньги — 2 050 рублей.

Потерпевший написал заявление в полицию. Спустя время сотрудники нашли приятеля Нестерова. Через несколько месяцев его осудили, а самого Николая объявили в федеральный розыск. Только спустя 10 лет подозреваемого задержали и вернули в родной город.

После вынесенного приговора Нестеров подал апелляцию в Ростовский областной суд. Обвиняемый хотел, чтобы ему скостили срок. Однако на заседании 4 июля 2024 года прошение было отклонено.
Фото: Ростов.РУ
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