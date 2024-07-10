Жителя Ростовской области осудили за разбой 11-летней давности

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Шахтинский городской суд вынес приговор 43-летнему мужчине за разбойное нападение 11-летней давности. Николай Нестеров получил три года лишения свободы в колонии общего режима.Происшествие случилось 23 июня 2013 года в городе Шахты. Нестеров вместе с приятелем ночью напали на прохожего. Злоумышленники избили мужчину и забрали у него деньги — 2 050 рублей.Потерпевший написал заявление в полицию. Спустя время сотрудники нашли приятеля Нестерова. Через несколько месяцев его осудили, а самого Николая объявили в федеральный розыск. Только спустя 10 лет подозреваемого задержали и вернули в родной город.После вынесенного приговора Нестеров подал апелляцию в Ростовский областной суд. Обвиняемый хотел, чтобы ему скостили срок. Однако на заседании 4 июля 2024 года прошение было отклонено.