На Дону осудили мужчину, ударившего подругу ножом

Фото: Ростов.ру

В Ростовской области осудили мужчину, который ударил подругу ножом. Происшествие случилось в городе Шахты еще 23 февраля 2023 года.Вечером Михаил Савченко вместе с приятелем и его сожительницей отмечал День защитника Отечества. Компания распивала алкоголь в доме в переулке Закрытом. Во время застолья Михаил припомнил знакомой старые обиды. Сначала он несколько раз ударил женщину. Затем схватил нож и вонзил лезвие собутыльнице в бедро.На следующее утро раненую отвезли в больницу, а к Савченко наведались полицейские. Сотрудники правоохранительных органов возбудили в отношении мужчины уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».Материалы передали на рассмотрение в Шахтинский городской суд. Приговор Савченко вынесли 3 октября 2023 года. Мужчине грозило до 10 лет лишения свободы, но он получил три с половиной колонии общего режима. Однако Михаил посчитал решение слишком суровым и подал апелляцию в Ростовский областной суд. Однако обжаловать приговор не удалось.