Жители Таганрога сообщают о мощном взрыве 30 октября

Фото: Гугл.карты.

В Таганроге местных жителей переполошил громкий звук, похожий на взрыв. Об этом горожане сообщили около 20 часов 30 октября в социальных сетях.По их словам, из-за грохота у автомобилей сработали сигнализации. В комментариях другие жители приморского города подтвердили, что действительно что-то прогремело. Однако слышно звук было только в районе рощи Дубки. Возле нового вокзала стояла тишина. А вот на улице Тольятти, 30 тоже услышали взрыв, причем даже с закрытыми окнами.В правительстве региона и специализированных ведомствах пока не комментируют инцидент. Не исключено, что источником звука могло стать происшествие среди жилого квартала, а не работа ПВО или переход самолета на сверхзвук.