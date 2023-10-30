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Жители Таганрога сообщают о мощном взрыве 30 октября

Жители Таганрога сообщают о мощном взрыве 30 октября
В Таганроге местных жителей переполошил громкий звук, похожий на взрыв. Об этом горожане сообщили около 20 часов 30 октября в социальных сетях.

По их словам, из-за грохота у автомобилей сработали сигнализации. В комментариях другие жители приморского города подтвердили, что действительно что-то прогремело. Однако слышно звук было только в районе рощи Дубки. Возле нового вокзала стояла тишина. А вот на улице Тольятти, 30 тоже услышали взрыв, причем даже с закрытыми окнами.


В правительстве региона и специализированных ведомствах пока не комментируют инцидент. Не исключено, что источником звука могло стать происшествие среди жилого квартала, а не работа ПВО или переход самолета на сверхзвук.
Фото: Гугл.карты.
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