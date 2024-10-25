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Часть жителей Ростова и Батайска на сутки останется без холодной воды

Часть жителей Ростова и Батайска на сутки останется без холодной воды
Часть Ростова и Батайска на сутки останутся без холодной воды в конце месяца. Информацию об этом опубликовали в «Ростовводоканале».

Вода перестанет поступать в Ростове с 9 утра 29 октября до 9 утра 30 октября. С неудобствами столкнутся улицы Владиленская, Марины Расковой, Путевая и в переулке Боковский. Также холодной воды не будет на Зеленом острове.

Также временные неудобства ждут и жителей Батайска. Рабочие будут делать врезку узлов переключения дюкерного перехода «Батайского» водовода по улице Путевой в Ростове. В связи с этим в части Батайска вода будет идти с пониженным давлением.
Фото: Ростов ру.
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