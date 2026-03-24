Любители тихой охоты обнаружили первые весенние промысловые грибы

В Ростовской области, известной своим неоднородным климатом, любители тихой охоты уже начали находить первые весенние грибы. Олег Кесслер, грибник с 40-летним стажем, поделился своей необычной находкой и рассказал о первых признаках грибного сезона в регионе.Несмотря на то, что Ростовскую область часто считают "негрибным" краем, Олег Кесслер с детства увлекается царством грибов. Первые знания он получал методом проб и ошибок, так как в его окружении не было опытных знатоков, а специальной литературы было крайне мало. С появлением книг по грибной тематике в 90-е годы и стабильного интернета в начале 2000-х, его знания значительно расширились.- Климат в Ростовской области очень разный, — рассказывает Олег Кесслер. — Многое зависит от характера весны: ранняя-поздняя, теплая-холодная, сухая-влажная. Но если брать средние сроки и районы, прилегающие к Ростову-на-Дону, то первые промысловые грибы появляются в конце марта — начале апреля. Хотя отдельные разведчики могут выскочить раньше.Среди первых весенних находок Олега Кесслера — Энтолома Саундерса. Этот невзрачный на вид гриб, который часто бывает "чумазым", является первым промысловым грибом, появляющимся в лиственных посадках уже в конце марта. Его главное преимущество – он первый. Энтолома Саундерса образует микоризу с вязами, поэтому растет исключительно под ними.Почти одновременно с Энтоломой Саундерса начинается плодоношение рядовки лиловоногой, известной в народе как "синеножка". Этот гриб очень популярен, активно собирается и дает два урожая – весенний и осенний. "Синеножка" предпочитает богатую органикой почву и растет как в лесу, так и в поле.