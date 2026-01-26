Жители Ростовской области поделились удивительными кадрами световых столбов
Жители Ростовской области поделились удивительными фотографиями световых столбов. Очевидцы из Батайска, Ростова, Цимлянского и Каменского районов стали свидетелями этого эффекта 26 января.
В последние дни в донском регионе температура опустилась до -15...-20 градусов. Из-за этого возникло атмосферное явление — световые столбы.
Когда свет от наземных источников (фонарей, прожекторов, автомобильных фар) падает на ледяные кристаллы, происходит их зеркальное отражение. Благодаря особому расположению кристаллов в пространстве, свет собирается в вертикальную колонну, создавая световой столб.