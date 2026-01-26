Новости
В Ростове лестницу в переходе на Ворошиловский мост замело снегом

В Ростове лестницу в переходе на Ворошиловский мост замело снегом
Лестница в подземном переходе, ведущая на Ворошиловский мост, превратилась в настоящую горку. За несколько дней снегопадов подъем завалило снегом. Горожане пожаловались на состояние ступеней 26 января.

Подъем с улицы Береговой превратился в путь с преодолением препятствий. Здесь каждый ростовчанин может невольно стать альпинистом. Снег выровнял ступени, создав скользкую дорожку. Белый ковер расстелился по всей лестнице. Из-за снега стали плохо видны выступы ступенек. Людям приходится внимательно ступать по протоптанным участкам. Кто-то счистил небольшой проход у перилл, однако ситуацию это не спасает.

- Счищенная дорожка не рассчитана на большой поток людей. Вся эта снежная насыпь может легко заледенеть. А по такому многоступенчатому спуску падать придется долго. И кому-то из детей же приспичит прокатиться на такой «горке». Зачем создавать такие опасные условия? - говорит одна из ростовчанок.


Горожане надеются, что публикация о проблеме в социальных сетях поспособствует скорой уборке снега на лестнице. А пока горожанам приходится рисковать своим здоровьем, поднимаясь по небезопасным ступеням.
Фото: Дондей
