В Ростове лестницу в переходе на Ворошиловский мост замело снегом

- Счищенная дорожка не рассчитана на большой поток людей. Вся эта снежная насыпь может легко заледенеть. А по такому многоступенчатому спуску падать придется долго. И кому-то из детей же приспичит прокатиться на такой «горке». Зачем создавать такие опасные условия? - говорит одна из ростовчанок.

Фото: Дондей

Лестница в подземном переходе, ведущая на Ворошиловский мост, превратилась в настоящую горку. За несколько дней снегопадов подъем завалило снегом. Горожане пожаловались на состояние ступеней 26 января.Подъем с улицы Береговой превратился в путь с преодолением препятствий. Здесь каждый ростовчанин может невольно стать альпинистом. Снег выровнял ступени, создав скользкую дорожку. Белый ковер расстелился по всей лестнице. Из-за снега стали плохо видны выступы ступенек. Людям приходится внимательно ступать по протоптанным участкам. Кто-то счистил небольшой проход у перилл, однако ситуацию это не спасает.Горожане надеются, что публикация о проблеме в социальных сетях поспособствует скорой уборке снега на лестнице. А пока горожанам приходится рисковать своим здоровьем, поднимаясь по небезопасным ступеням.