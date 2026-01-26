Фото: соцсети

Эмусята появились на свет в парке «Лога» Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада 26 января.Маленький пушистый комочек весом 380 граммов появился первым на свет 23 декабря. После начали вылупляться один за одним. Всего мама эту отложила 21 яйцо.Некоторые из них поместили в инкубатор, а остальные оставили под бдительным присмотром папы, ведь у эму именно самцы высиживают яйца и трепетно заботятся о малышах.Малыши уже стали одной большой семье. Вместе гуляют, едят и растут.