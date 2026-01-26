Эмусята появились на свет в парке «Лога» Ростовской области
Эмусята появились на свет в парке «Лога» Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада 26 января.
Маленький пушистый комочек весом 380 граммов появился первым на свет 23 декабря. После начали вылупляться один за одним. Всего мама эту отложила 21 яйцо.
Некоторые из них поместили в инкубатор, а остальные оставили под бдительным присмотром папы, ведь у эму именно самцы высиживают яйца и трепетно заботятся о малышах.
Малыши уже стали одной большой семье. Вместе гуляют, едят и растут.