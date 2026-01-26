Фото: ГК Ростов-Дон

Голкипер ГК «Ростов-Дон» Анастасия Казьменко получила травму во время матча с «Астраханочкой» 24 января. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.Анастасия Казьменко в ходе отражения мячей от соперниц получила повреждение, причем сразу она этого не заметила. После окончания встречи девушка почувствовала острую боль в колене. Специалисты порекомендовали ей отправиться на МРТ.Результаты первичного обследования показали, что у Анастасии повреждена передняя крестообразная связка колена. О сроках восстановления пока неизвестно.