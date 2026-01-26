Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Гуково посреди дня женщина подожгла машину

В Гуково посреди дня женщина подожгла машину


В городе Гуково Ростовской области до каркаса сгорела машина, которую средь бела дня подожгла неизвестная. Женщина бросила в авто бутылку с горючей смесью.

Как сообщает Donday, ссылаясь на собственный источник, автомобиль горел 25 января рядом с перекрестком улиц Красная Горка и Шахтерская. Гуковчане заметили, что к припаркованной машине подошла женщина и остановилась подозрительно близко к стеклу. Не успели местные вмешаться, как женщина разбила окно задней двери и просунула туда бутылку.

Вскоре автомобиль охватило пламя, очевидцы вызвали пожарных и полицию.

Гуковчане отмечают, что в момент преступления женщина не то говорила с кем-то по телефону, не то снимала происходящее на камеру.

После случившегося правоохранители задержали поджигательницу.

Машину потушили, однако восстановлению она, судя по виду, не подлежит.
Фото: Donday
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика