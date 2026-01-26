В Гуково посреди дня женщина подожгла машину

Фото: Donday

В городе Гуково Ростовской области до каркаса сгорела машина, которую средь бела дня подожгла неизвестная. Женщина бросила в авто бутылку с горючей смесью.Как сообщает Donday, ссылаясь на собственный источник, автомобиль горел 25 января рядом с перекрестком улиц Красная Горка и Шахтерская. Гуковчане заметили, что к припаркованной машине подошла женщина и остановилась подозрительно близко к стеклу. Не успели местные вмешаться, как женщина разбила окно задней двери и просунула туда бутылку.Вскоре автомобиль охватило пламя, очевидцы вызвали пожарных и полицию.Гуковчане отмечают, что в момент преступления женщина не то говорила с кем-то по телефону, не то снимала происходящее на камеру.После случившегося правоохранители задержали поджигательницу.Машину потушили, однако восстановлению она, судя по виду, не подлежит.