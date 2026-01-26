Фото: Донская полиция

В Ростовской области назначили двух руководителей территориальных отделов МВД. Об этом проинформировали в пресс-службе ведомства 25 января.Кадровые решения приняли на коллегии Главного управления МВД России по Ростовской области. Были назначены руководители Отдела полиции МВД России по Тацинскому району и Межмуниципального отдела МВД России «Азовский». Должности заняли подполковники полиции Евгений Гаврилов и Сергей Маматков соответственно.Оба начальника имеют продолжительный опыт работы в правоохранительных органах и не раз были удостоены ряда ведомственных наград.