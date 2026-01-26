Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области назначили двух руководителей территориальных отделов МВД

В Ростовской области назначили двух руководителей территориальных отделов МВД
В Ростовской области назначили двух руководителей территориальных отделов МВД. Об этом проинформировали в пресс-службе ведомства 25 января.

Кадровые решения приняли на коллегии Главного управления МВД России по Ростовской области. Были назначены руководители Отдела полиции МВД России по Тацинскому району и Межмуниципального отдела МВД России «Азовский». Должности заняли подполковники полиции Евгений Гаврилов и Сергей Маматков соответственно.

Оба начальника имеют продолжительный опыт работы в правоохранительных органах и не раз были удостоены ряда ведомственных наград.
Фото: Донская полиция
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика