Оптический феномен: световые столбы запечатлели жители Ростовской области 16 января

Жители Ростовской области сделали фото световых столбов. Оптический феномен вновь увидели в регионе 16 января в Красном Сулине.

Вертикальные лучи, уходящие ввысь, появились в результате морозов. Световые лучи преломляются через ледяные кристаллы в атмосфере, создавая эффект. Эти кристаллы бывают двух форм: плоские и столбовидные. Плоские кристаллы падают на землю горизонтально, тогда как столбовидные — вертикально.
Фото: соцсети
