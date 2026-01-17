Оптический феномен: световые столбы запечатлели жители Ростовской области 16 января
Жители Ростовской области сделали фото световых столбов. Оптический феномен вновь увидели в регионе 16 января в Красном Сулине.
Вертикальные лучи, уходящие ввысь, появились в результате морозов. Световые лучи преломляются через ледяные кристаллы в атмосфере, создавая эффект. Эти кристаллы бывают двух форм: плоские и столбовидные. Плоские кристаллы падают на землю горизонтально, тогда как столбовидные — вертикально.