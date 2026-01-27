Ростовская певица Мона намекнула на разрыв с Эльдаром Джараховым

Фото: соцсети

В одном из своих постов в соцсетях Мона заявила, что её сердце свободно. Это вызвало у поклонников пары предположения о том, что её отношения с Эльдаром Джараховым подошли к концу.Ранее издание Donday сообщало о возможном расставании пары. С лета 2025 года о них почти ничего не было слышно. Анализ соцсетей Моны (настоящее имя - Дарья Кустовская) и Эльдара показывает, что они, вероятно, не живут вместе. Например, в прошлом году Эльдар летал на Маврикий один, вместо того чтобы провести время с Моной. Он также посещал спа-отель после поездки, что вызвало вопросы о его планах. Последнее упоминание о Моне в соцсетях Эльдара было в октябре 2025 года, после чего он больше не говорил о ней.В середине января 2026 года Мона в свих соцсетях заявила, что её сердце свободно. Слухи также подогревают фотки девушки с другими артистами и большими букетами.Фанаты просят пару прояснить ситуацию, однако артисты пока предпочитают сохранять молчание.