— В квартире холодно, и поэтому пользуемся обогревателями, — говорит один из сельчан Константин Свиридов.

— Это техническое ограничение не позволяет поднять температуру теплоносителя на выходе из котельной выше 50 градусов, что и является основной причиной недостаточного тепла в помещениях, — отметили власти.

Фото: Дондей

Школа и 17 многоквартирных домов поселка Ростовской области остались без тепла. Об этом сообщили в администрации Красносулинского района 26 января.С приходом морозов в домах жителей донского региона наблюдаются проблемы с отоплением. Так, на недостаточно высокую температуру в батареях пожаловались жители поселка Розет.Источником теплоснабжения 17 многоквартирных домов (где также имеется индивидуальное печное отопление) и одного социального объекта (школы) является котельная в поселке Розет. В настоящий момент работа на ней ограничена. Это связано с необходимостью проведения замены дымовой трубы.В июле прошлого года на ремонт дымовой трубы были выделены средства. Администрация заключила контракт с подрядчиком из Челябинска, организацией ООО «ЛИБЕРТИ», на сумму свыше 1,7 миллиона рублей. Согласно контракту, все необходимые работы должны были быть выполнены до 15 сентября 2025 года. Но подрядная организация доставила трубу к месту работ лишь за четыре дня до истечения срока. К сожалению, подрядчик не приступил к монтажу трубы в установленный договором дедлайн. В связи с этим рабочие отношения с ним был расторгнуты.Власти дали обещание заменить дымовую трубу котельной в поселке Розет до следующего отопительного периода. Людям остается только надеяться на скорое потепление, кутаясь в теплую одежду, и включать обогреватели.