Дебиторскую задолженность «Ростовского ковша» вновь пытаются продать на торгах

Дебиторская задолженность обанкротившегося «Ростовского портового элеватора "Ковш"» в очередной раз выставлена на торги. Аукцион проходит на специализированной площадке «Торги России».

На этот раз на продажу выставлены краткосрочные долговые обязательства юридических и физических лиц перед элеватором. Среди должников числятся ООО «Ростовский портовый элеватор», ООО «Тимашевский элеватор», ООО «Мельница» и ООО «Парус трейд».

Самый крупный лот связан с претензиями к бывшему генеральному директору предприятия Рубену Айвазяну. Арбитражный суд удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего о взыскании с Айвазяна убытков в размере 242,3 миллиона рублей.

«Ростовский портовый элеватор "Ковш"» работал с 2015 года. В апреле 2021 года из-за финансовых проблем компания была признана банкротом. После этого ее имущество начало регулярно появляться на торгах.

Предыдущие попытки продать дебиторскую задолженность оказались безуспешными. Первоначальная цена в 730 миллионов рублей была снижена на 74 миллиона из-за отсутствия заявок. Последующие торги также не состоялись.

Принять участие в текущих торгах можно до 24 февраля. Итоги аукциона будут подведены в день окончания приема заявок.
Фото: соцсети
