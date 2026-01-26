Новости
В Ростове река Дон покрылась слоем льда

В Ростове река Дон покрылась слоем льда
В Ростове река Дон покрылась слоем льда. Изумительные кадры заледеневшего водоема были сняты 26 января.

На прошедшей неделе в донском регионе наблюдались метели. Белоснежное покрывало накрыло дороги с тротуарами и в Ростове-на-Дону. Из-за снежных осадков и морозов река Дон в городе начала замерзать. В начале последней недели января горожане заметили слой льда на водоеме.

Ледяная корка протянулась вдоль всей реки. Прохожие восхищаются игрой солнечных бликов на замерзшей воде. Кое-где на прозрачном слое успели появиться снежные барханы.

Пришвартованные к берегу туристические теплоходы оказались закованы во льдах. Площадки открытых ресторанов на воде покрылись снегом.

Но образовавшийся на Дону лед небезопасен. На некоторых участках поверх льда выступает вода. А где-то замерзшая корка и вовсе потрескалась. Ступать на такой лед ни в коем случае нельзя.
Фото: Дондей
